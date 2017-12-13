Пара рецидивистов попалась после угона скутера в Кронштадте

В Кронштадте двое украли скутер за 32 000 рублей.

В Кронштадте задержана пара преступников-рецидивистов. Пара ранее судимых петербуржцев попалась на краже скутера. Как стало известно Piter.TV, бандитов задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

ЧП произошло поздно вечером 12 февраля. Примерно в 23 часа у стен дома № 51 к.3 по Юнтоловскому проспекту двое мужчин украли скутер. Они перекусили инструментом защитный тросик и просто унесли транспортное средство стоимостью в 32 000 рублей. Владелец мопеда вскоре заметил пропажу имущества и обратился в полицию за помощью.

Преступников нашли по горячим следам. Они несли скутер по Граничной улице, когда парочку остановил наряд Росгвардии. Воришки не сопротивлялись и были доставлены в ближайший отдел полиции. Теперь их ждут следствие и суд по 158-й статье УК РФ "Кража".