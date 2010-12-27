В Светогорске мужчина ограбил 87-летнюю пенсионерку на улице

Полиция задержала подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

В Светогорске мужчина отобрал сумку у 87-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 31 октября. Полиция Выборгского района получила заявление от пострадавшей. Пожилая женщина рассказала, как примерно в 12:00 она шла недалеко от 2 дома, расположенного на улице Спортивной. Внезапно к ней подошёл неизвестный и срезал сумку с плеча.

В результате правоохранительные органы задержали 38-летнего гражданина. Выяснилось, что мужчина уже имеет судимость и сейчас находится без работы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мужчина надругался над русской падчерицей.

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