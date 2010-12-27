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В Светогорске мужчина ограбил 87-летнюю пенсионерку на улице
Сегодня, 15:01
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RipeHarvest

В Светогорске мужчина ограбил 87-летнюю пенсионерку на улице

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Полиция задержала подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.

В Светогорске мужчина отобрал сумку у 87-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 31 октября. Полиция Выборгского района получила заявление от пострадавшей. Пожилая женщина рассказала, как примерно в 12:00 она шла недалеко от 2 дома, расположенного на улице Спортивной. Внезапно к ней подошёл неизвестный и срезал сумку с плеча.  

В результате правоохранительные органы задержали 38-летнего гражданина. Выяснилось, что мужчина уже имеет судимость и сейчас находится без работы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 161-ой УК РФ (Грабеж).

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мужчина надругался над русской падчерицей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: выборгский район, светогорск
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Выборгского района,

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