В Ленобласти мигрант надругался над русской падчерицей

Девушка три года терпела своего отчима под угрозой убийства.

В Кировском районе Ленобласти мигрант из Таджикистана надругался над русской падчерицей.

О происшествии стало известно 31 октября. Полиция получила заявление от 16-летней девушки. Она рассказала правоохранительным органам о том, как её 33-летний отчим насиловал и избивал её в течение трёх лет. В полицию она не сообщала только из-за того, что он угрожал ей убийством.

Полицейские разыскивают подозреваемого и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 131-ой УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста)

Ранее Piter.TV сообщил, что депутаты Ленобласти хотят наладить раздельный сбор мусора.

Фото: pixabay.com