В Свердловской области ввели дистанционный режим обучения для 2-8 классов

В Свердловской области учащихся 2-8 классов, а также студентов колледжей и техникумов переведут на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19. Удаленка продлится со 2 по 16 февраля.
Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Кроме того, власти региона запретили несовершеннолетним посещать спортивные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, которые располагаются в ТЦ. В сами же торговые центры Свердловской области до 16 февраля несовершеннолетних будут пускать только по студенческому билету или с родителями.
Куйвашев добавил, что организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей, посоветовали работать только дистанционно.
Ранее Минтруд рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимум сотрудников.
Фото: pixabay.com
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