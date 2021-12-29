В Свердловской области ввели дистанционный режим обучения для 2-8 классов

Удаленка продлится со 2 по 16 февраля.

В Свердловской области учащихся 2-8 классов, а также студентов колледжей и техникумов переведут на дистанционное обучение. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19. Удаленка продлится со 2 по 16 февраля.

Сегодня мы поставили рекорд по новым случаям коронавируса. И мы бьем эти рекорды каждый день. Вирус стал более заразным, подхватить омикрон намного проще, чем предыдущие штаммы. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Кроме того, власти региона запретили несовершеннолетним посещать спортивные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры, которые располагаются в ТЦ. В сами же торговые центры Свердловской области до 16 февраля несовершеннолетних будут пускать только по студенческому билету или с родителями.

Куйвашев добавил, что организациям, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей, посоветовали работать только дистанционно.

Ранее Минтруд рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимум сотрудников.

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