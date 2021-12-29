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Минтруд рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимум сотрудников
Сегодня, 15:13
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Минтруд рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимум сотрудников

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Причина этого – рост заболеваемости COVID-19.

Российским работодателям рекомендовано отправить максимум сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Причина этого – рост заболеваемости COVID-19. В ведомстве уточнили, число сотрудников, которых можно перевести на удаленку, работодатель вправе определить самостоятельно, опираясь на возможности организации.

В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников,

сообщили в Минтруде РФ

В ведомстве напомнили, перевод работника на дистанционный формат является основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.

Согласно данным министерства, в настоящее время в России работают на удаленке около трех миллионов человек.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о росте цен на ПЦР-тесты в регионах.

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционный формат, минтруд, удалёнка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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