Минтруд рекомендовал работодателям перевести на дистанционный режим работы максимум сотрудников

Причина этого – рост заболеваемости COVID-19.

Российским работодателям рекомендовано отправить максимум сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

Причина этого – рост заболеваемости COVID-19. В ведомстве уточнили, число сотрудников, которых можно перевести на удаленку, работодатель вправе определить самостоятельно, опираясь на возможности организации.

В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников, сообщили в Минтруде РФ

В ведомстве напомнили, перевод работника на дистанционный формат является основанием для сокращения заработной платы при сохранении объема выполняемых задач.

Согласно данным министерства, в настоящее время в России работают на удаленке около трех миллионов человек.

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