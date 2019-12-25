За минувшие сутки в регионе от COVID-19 вылечились 11 человек.

В Свердловской области выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом агентству Regnum сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в Екатеринбурге, а также в Камышлове, Красноуфимске, Первоуральске, Полевскоге и Тугулыме. Всего в регионе зарегистрировано 539 случаев коронавируса по состоянию на 28 апреля. 19 человек находятся в тяжёлом состоянии. 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести.

В Свердловской области за минувшие сутки из больниц выписали 11 человек, которые излечились от COVID-19.

Ранее американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса.