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В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа
Сегодня, 8:11
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В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

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В результате ЧП пострадал один человек.

В многоэтажном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области произошел взрыв газа.  Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 25 сентября. Более десяти человек были эвакуированы из здания сотрудниками экстренных служб. По данным ведомства, пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение.

В результате взрыва обрушилась перегородка между квартир. Специалисты утверждают, что несущие конструкции здания повреждены не были. 

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области возбудили дело после гибели двух детей в пожаре.

Фото: ВК / Администрация городского округа Верхняя Пышма

Теги: верхняя пышма, взрыв газа, свердловская область
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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