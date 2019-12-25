В Свердловской области в пятиэтажке произошел взрыв газа

В результате ЧП пострадал один человек.

В многоэтажном доме в городе Верхняя Пышма Свердловской области произошел взрыв газа. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 25 сентября. Более десяти человек были эвакуированы из здания сотрудниками экстренных служб. По данным ведомства, пострадал один человек. Его доставили в медицинское учреждение.

В результате взрыва обрушилась перегородка между квартир. Специалисты утверждают, что несущие конструкции здания повреждены не были.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину происшествия.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области возбудили дело после гибели двух детей в пожаре.

Фото: ВК / Администрация городского округа Верхняя Пышма