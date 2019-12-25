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В Свердловской области режим самоизоляции продлили до 1 июня
Сегодня, 17:43
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matveyvn

В Свердловской области режим самоизоляции продлили до 1 июня

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В региональном Роспотребнадзоре заявили, что не видят причин переходить к следующему этапу снятия ограничений.

В Свердловской области режим самоизоляции продлили до 1 июня. Об этом сообщил губернатор региона Евгейний Куйвашев.

Накануне ограничительные меры в регионе были объявлены до 25 мая. Однако в области случилась вспышка коронавируса на складе магазина "Красное и Белое" — заболели 136 сотрудников логистического центра.

Сегодня, 22 мая, в региональном Роспотребнадзоре заявили, что не видят причин переходить к следующему этапу снятия ограничений и отмене режима повышенной готовности. 

На территории Свердловской области основным очагом заражения считается Железнодорожный район, в котором выявлено 349 случаев заражения. В нём довольно много общежитий, поэтому гражданам тяжело снизить количество контактов друг с другом.

Ранее мы рассказывали, что на Кубани продлевают карантин до 6 июня.

Теги: режим самоизоляции, роспотребнадзор, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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