За последние сутки в области выявили 233 случая инфицирования.

В Свердловской области режим ограничений продлили до 22 июня. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев, о чём он сообщил на своей странице в Instagram.

Он сослался на то, что за последние сутки в области выявили 233 случая инфицирования, а всего в регионе более 9,5 тысяч заболевших.

Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Он надеется, что положительные изменения в ситуации с коронавирусом в области наступят в ближайшее время.

Отметим, что с 19 мая в Свердловской области разрешили занятия спортом на улице и прогулки. С 9 июня в регионе смогли возобновить работу парикмахерские и непродовольственные магазины размером менее 400 квадратных метров с отдельным входом с улицы.

Ранее Собянин рассказал об июльских планах по снятию ограничений.