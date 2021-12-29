В Свердловской области продлили разрешение на ночную работу заведениям общепита

До 3 февраля региональные кафе и рестораны могут работать в ночное время.

В Свердловской области продлили на неделю разрешение по работе заведений общественного питания в ночное время суток. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального оперативного штаба.

Соответствующий указ вступает в силу 28 января. Срок действия прежнего постановления истекает сегодня.

В Свердловской области внесены изменения в указ об особом режиме в связи с пандемией COVID-19. В соответствии с ними до 3 февраля продлен срок, в течение которого организации общественного питания могут работать в ночное время. из заявления регионального оперштаба

По состоянию на 27 января в Свердловской области за сутки выявлено 1896 новых случаев COVID-19, из них 986 – в Екатеринбурге. Скончались от коронавируса за сутки 11 человек. Всего пандемия унесла жизни почти 10 тысяч жителей региона. Коллективный иммунитет составляет 62,6%.

Ранее в российском правительстве рассказали о снижении коллективного иммунитета в части регионов страны.

Фото: pexels.com