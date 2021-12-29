В Свердловской области отменят QR-коды для посещения общественных мест

Исключение составили санатории и госучреждения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил QR-коды для посещения ряда общественных мест. Исключение составили санатории, базы отдыха и государственные учреждения. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, с 24 января госорганы Свердловской области должны перевести на дистанционный формат работы 30% сотрудников. Это также рекомендовано сделать работодателям, за исключением больниц, организаций соцобслуживания граждан, а также образовательных организаций и пожарной-технических учреждений.

Губернатор указом запретил зрелищно-развлекательные мероприятия в заведениях общепита. При этом им разрешили осуществлять свою деятельность в ночное время до 27 января. Также запрещены концерты за пределами специально предназначенных для этого мест.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что однозначно говорить о легком течении COVID-19 при "омикроне" нельзя.

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