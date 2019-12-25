Теперь время продажи спиртного будет прежним.

В Свердловской области отменили ограничения на продажу алкоголя. Такое решение принял глава региона Евгений Куйвашев. Он сообщил об этом на своей странице в Instagram.

В 20 апреля алкоголь в Свердловской области можно было продавать только с 10:00 до 19:00. Соответствующие поправки были внесены в указ о введении в субъекте режима повышенной готовности. Благодаря этому продажи алкоголя упали 0,17%.

После отмены данного пункта время продажи спиртного будет прежним — до 23:00.

Ранее мы рассказывали, что в Свердловской области режим ограничений продлили до 22 июня.