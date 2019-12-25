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В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
Сегодня, 18:32
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matveyvn

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

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Губернатор надеется, что уральцы будут соблюдать разумные ограничения.

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в пятничном обращении к жителям.

По его словам, массового режима спецпропусков для выхода на улицу в области не будет. Их должны будут получить только те граждане, которые продолжают работать в условиях режима самоизоляции.

Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Он надеется, что уральцы будут соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы минимизировать количество заражений COVID-19.

Хотя ещё сегодня днём на Среднем Урале объяснили, как будет введён пропускной режим. Это также делал Евгений Куйвашев.

Теги: екатеринбург, пропускной режим, режим самоизоляции, свердловская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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