Губернатор надеется, что уральцы будут соблюдать разумные ограничения.

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в пятничном обращении к жителям.

По его словам, массового режима спецпропусков для выхода на улицу в области не будет. Их должны будут получить только те граждане, которые продолжают работать в условиях режима самоизоляции.

Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Он надеется, что уральцы будут соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы минимизировать количество заражений COVID-19.

Хотя ещё сегодня днём на Среднем Урале объяснили, как будет введён пропускной режим. Это также делал Евгений Куйвашев.