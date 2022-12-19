В Свердловской области на трассе загорелся автобус

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано.

В Свердловской области на 108-м км дороги из Екатеринбурга в Североуральск загорелся автобус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 19 декабря. В экстренные службы поступило сообщение о возгорании транспортного средства. Площадь огня составила 30 квадратных метров.

Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. В ГУ МЧС сообщили, что из автобуса самостоятельно эвакуировались 24 человека. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

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Видео: МЧС России