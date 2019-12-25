Регион не укладывается в нужные коэффициенты.

В Свердловской области до 8 июня продлили ограничения из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

До этого он планировал перейти к первому этапу снятия ограничений с 1 июня. Но режим повышенной готовности решили продлить из-за вспышки заболевания коронавирусом в сети магазинов "Красное и белое".

Куйвашев рассказал, что он провёл несколько совещаний по эпидемиологической ситуации со специалистами — в том числе он переговорил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Вы сами видите по статистике: каждый день - больше 200 новых подтвержденных случаев коронавируса. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

По его словам, регион не укладывается в нужные коэффициенты для того, чтобы начать снимать ограничения. Куйвашев отметил, что если статистика по COVID-19 будет снижаться в течение трёх дней, то можно будет открыть непродовольственные магазины.

Ранее мы рассказывали, что Роспотребнадзор просит закрыть склад сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге.