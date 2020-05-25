Ведомство просит привлечь предприятие к административной ответственности.

Роспотребнадзор просит закрыть склад сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Ведомство требует остановить работу склада "Абсолют", который обслуживает склады К&Б. Роспотребнадзор просит привлечь предприятие к административной ответственности.

Накануне на складе торговой сети в Екатеринбурге коронавирусом заразилось более 150 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил лишить "Красное и белое" лицензии. Глава региона напомнил, что многие сотрудники склада сети, на котором была зафиксирована вспышка COVID-19, ходили на работу с признаками ОРВИ. Более чем на 800 человек, по словам Куйвашева, было всего два термометра, поэтому чисто физически померить температуру всем работникам было невозможно.