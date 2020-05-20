Руководство сети готово идти на контакт и учтёт все замечания.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил лишить "Красное и белое" лицензии. Он написал об этом на своей странице в Instagram.

Глава региона напомнил, что многие сотрудники склада сети, на котором была зафиксирована вспышка COVID-19, ходили на работу с признаками ОРВИ. Более чем на 800 человек, по словам Куйвашева, было всего два термометра, поэтому чисто физически померить температуру всем работникам было невозможно.

Оказалось, что многие из сотрудников склада были трудоустроены неофициально. Губернатор отметил, что 200 человек "спрятались" после регистрации вспышки — их не найти по местам официальной регистрации.

Евгений Куйвашев выразил претензии и к магазинам сети. Клиентов пускают внутрь без масок, люди жмутся друг к другу в очередях и не соблюдают социальную дистанцию.

Губернатор рассказал, что руководство сети готово идти на контакт и учтёт все замечания. Все меры по противодействию распространения COVID-19 они обязались соблюдать.

В противном случае Свердловская область переживет без этой сети. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Ранее в Свердловской области продлили "режим самоизоляции".

Видео: ВК/Свердловская Область