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В Свердловской области продлили "режим самоизоляции"

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Всего в Свердловской области зафиксировано 2 861 больных COVID-19.

В Свердловской области режим карантина из-за коронавируса продлили до 25 мая. Ограничительные меры сохранятся из-за вспышки инфекции среди сотрудников компании "Красное и белое". Об этом в своем Instagram написали губернатор региона  Евгений Куйвашев. 

Глава региона сообщил, что среди 232 протестированных сотрудников, занимающихся развозкой товара по всем магазинам области, положительный тест оказался у 136 человек. Теперь тестирование предстоит пройти всем 864 работникам компании.

Куйвашев добавил, что несмотря на продление карантина, с 19 мая в региона разрешат прогулка в парках и возобновят прием в частных клиниках. 

Всего в Свердловской области зафиксировано 2 861 больных COVID-19, выписано 773 пациента, умерло шестеро.

Видео: Заседание оперативного штаба по противодействию инфекции в Свердловской области 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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