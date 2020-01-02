Решение принято из-за пожеланий жителей региона.

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем. Решение принято на основании опроса, проведенного в Instagram. Около 94% жителей региона (более 11,4 тыс. человек) ответили, что хотят в этот день отдыхать. Против данного предложения выступили 6% населения (682 человека). Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на департамент информационной политики.

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Таким образом администрация Евгения Куйвашева перенесла праздничный день с 28 на 31 число. Постановление распространяется на государственных служащих: учителей, врачей, соцработников и т.д. Оно коснется сотен тысяч человек.

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