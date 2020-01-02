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nastya960
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Петербург и Ленобласть вошли в список мест, где интереснее всего отмечать Новый год

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Список составил Ростуризм.

Специалисты Ростуризма составили список городов России, где интереснее всего провести зимние каникулы.

В списке оказались Петербург и Ленобласть, Москва, Крым, Карелия. В Петербурге путешественникам посоветовали посмотреть или даже поучаствовать в забеге Дедов Морозов. В Москве стоит прокатиться на самом большом в Европе искусственном катке.

В Карелии непременно нужно пойти на подлёдную рыбалку и прокатиться в оленьей или собачьей упряжке. В Крым очень комфортно будет тем, кто привык к теплу. На Новый год здесь будет до +15 градусов.

На Дворцовой площади начали устанавливать ёлку.

Теги: новый год, ростуризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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