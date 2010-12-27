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На Урале в Алапаевске произошел взрыв газа в многоквартирном доме
Сегодня, 8:38
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MShaffter

На Урале в Алапаевске произошел взрыв газа в многоквартирном доме

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Газ взорвался в негазифицированном доме. Хозяин квартиры с ожогами и травмами в больнице.

Сегодня утром, 19 июля, в одном из жилых домов на окраине Алапаевска произошел взрыв газа.

Сообщается, что взрыв произошел утром в 16-квартирном жилом доме в поселке Асбестовском на окраине Алапаевска. Взрыв выбил окна, повреждены 3 квартиры. Пожара не последовало. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, получил ожоги и травмы, и был госпитализирован в больницу.

Причины взрыва выясняются. Известно, что дом не газифицирован.

Сегодня ранее: Из-за запаха гари пассажиров рейса Москва - Ереван экстренно эвакуировали в Шереметьево.

Фото: ВК, Екатеринбург

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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