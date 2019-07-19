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После экстренной эвакуации пассажиров Boeing в Шереметьево 8 человек пострадали, двое в больнице

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В сети появилось видео момента эвакуации пассажиров рейса Москва - Ереван.

Пассажиры самолета рейса Москва - Ереван были экстренно эвакуированы из-за задымления.

В Boeing 737 N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) Москва - Ереван при разгоне в салоне появился посторонний запах и задымление. Экипаж принял решение прервать вылет, пассажиры были экстренно эвакуированы с самолета и размещены в здании аэропорта.

Как сообщают пассажиры самолета, во время эвакуации на борту случилась паника, произошла давка. При этом пострадали 8 человек. У них в основном ссадины и ушибы, еще один человек обратился к медикам из-за приступа гипертонии. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация.

Пассажиры были позднее отправлены резервным бортом в Ереван. 28 человек отказались от полета. Созданная комиссия ведет расследование инцидента.

Видео: Mash

Фото: NordWind

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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