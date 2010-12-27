В Сургуте женщина убила знакомого и хранила тело в чемодане на балконе

На теле из чемодана 19 ножевых ранений.

На одном из балконов многоэтажки было найдено тело мужчины в чемодане.

О страшной находке заявила хозяйка квартира. В полиции она сообщила, что нашла чемодан на своем балконе, а внутри труп мужчины. Женщина и ее сожитель сообщили, что понятия не имеют, откуда взялся чемодан.

На теле из чемодана явные признаки насильственной смерти. Криминалисты насчитали 19 ножевых ранений. Вскоре по подозрению в убийстве была задержана хозяйка квартиры. Известно, что пара, как и убитый знакомый, злоупотребляли алкоголем.

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Фото:Piter.TV