В Сургуте в мусорном контейнере обнаружено тело младенца

Коммунальщики, убирая мусор на улице Профсоюзов обнаружили в контейнере тело девочки.

Сегодня утром, 12 марта, коммунальные службы города Сургут ХМАО в контейнере для мусора обнаружили тело младенца женского пола.

Страшную находку обнаружили работники коммунальных служб на улице Профсоюзов и сообщили об этом в полицию. Следственные органы назначили проверку по данному факту.

В настоящее время следователи СКР работают на месте происшествия. Тело ребенка будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери младенца, выяснение всех обстоятельств случившегося. СУ СК РФ по ХМАО

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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