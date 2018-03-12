В Волгоградской области 26-летняя мать задушила 9-месячного ребенка и выбросила в мусор

Следком опубликовал видео убийцы своего ребенка и кадры поиска тела младенца на городской свалке. Сообщается, что перед тем как убить малыша, женщина хладнокровно продала коляску по интернету, а после убийства отнесла вещи подруге, у которой накануне родился малыш.

Жестокое убийство 9-месячного младенца потрясло жителей Волгограда: 26-летняя мать из-за не желания растить и воспитывать ребенка задушила собственными руками 9-месячного малыша и выбросила тело в мусор.

26-летняя женщина, мать двоих детей, поссорилась с родителями и уехала из дома в городе Фролово, где проживала вместе с родителями и 3-летней дочерью. Прибыв в Волгоград, она сняла посуточно квартиру. На следующий день женщина по интернету продала коляску. А в ночь на 4 марта женщина задушила руками младенца. Затем сходила в магазин, купила себе еды и мусорных пакетов, в которые поместила тело ребенка. После чего выбросила пакет в мусорный контейнер.

3 марта текущего года примерно в 23 часа, находясь на съемной квартире, не желая воспитывать и растить ребенка, женщина сдавила шею сына руками. Убедившись, что ребенок умер, мать завернула его тело в детское одеяло. Далее подозреваемая сходила в близлежащий магазин, где приобрела продукты питания и полиэтиленовые мусорные пакеты объемом 160 литров. Вернувшись в квартиру, женщина поместила тело ребенка в пакет и выбросила его в мусорный контейнер. СУ СК РФ по Волгоградской области.

На следующий день убийца отправилась в город Волжский, где проживала ее подруга, которая только родила 6го ребенка и подарила ей вещи убитого сына. Своему знакомому из Фролово, она сказала, что уронила малыша в ванной и похоронила. В полицию о пропаже дочери с внуком обратилась мать женщины. После того, как было обнаружено ее место нахождения, вскрылись и подробности убийства. Правоохранителям пришлось искать тело на городской свалке.

Сегодня стало известно, что накануне, 11 марта, Центральным районным судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса задержанная пояснила, что, не желая иметь второго ребенка и в дальнейшем его воспитывать, а также из-за упреков родителей в том, что она не имеет постоянного заработка, решила избавиться от ребенка. СУ СК РФ по Волгоградской области.

Тем временем продолжаются поиски тела убитого малыша.

Видео и фото: Telegram/Следком