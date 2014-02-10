В Сургуте медсестра покончила с собой из-за травли коллег

Об инциденте рассказал муж погибшей. Он утверждал, что его супруга не выдержала «скотского» отношения начальницы.

Медсестра из Сургута покончила с собой из-за конфликта с начальницей, которая издевалась над ней на работе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Супруг погибшей рассказал, что 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова проработала медсестрой-анестезиологом в сургутской больнице много лет. Однако, как выразился муж медсестры, она не выдержала "скотского" отношения начальницы. По его версии, руководительница не допускала сотрудников к дополнительным выплатам при работе с COVID-пациентами. Кроме того, она препятствовала повышению зарплаты, оскорбляла и публично унижала свою сотрудницу.

Погибшая женщина написала заявление об увольнении и пожаловалась в трудовую инспекцию. Это усилило давление на медсестру со стороны руководства. Медсестра из Сургута извинилась перед мужем за то, что уходит с работы. Он долгое время успокаивал женщину. Однако, 21 ноября, он нашел её мертвой. Следователи возбудили уголовное дело.

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Видео: Telegram / Mash