На остановке в Москве пьяный мужчина избил парня и девушку

Очевидцы предположили, что бородатый мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В Москве на остановке общественного транспорта мужчина напал на парня и заступившуюся за него девушку. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, как мужчина с бородой нападает на лежащего на асфальте молодого человека. В этот момент в конфликт встревает девушка. Она попадает "под горячую руку" бородатого мужчины и тот толкает её на землю. Конфликт происходит на глазах у прохожих.

Очевидцы предположили, что бородатый мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и ему не понравилось, как на него посмотрел потерпевший.

Ранее мы сообщили, что полиция задержала участников перестрелки в Волгограде.

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