Полиция задержала участников перестрелки в Волгограде

Во время обысков у мужчин изъяли орудие преступления и боеприпасы.

Правоохранительные органы поймали участников перестрелки в Дзержинском районе Волгограда. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова.

Об инциденте стало известно утром, 18 ноября. На кадрах видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справляет нужду на дороге. В этот момент мимо него проезжает водитель на "ВАЗ-21070". Он останавливается рядом с мужчиной. Как только тот вынул оружие, очевидец поспешил покинуть место происшествия. Пьяный мужчина несколько раз выстрелил по машине. Одна пуля попала водителю в голову. Пострадавший смог выйти из автомобиля и обратиться в полицию. Ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

Позднее злоумышленника задержали. Во время обысков у мужчин изъяли орудие преступления и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Покушение на убийство".

Ранее мы сообщили, что высокопоставленный полицейский из Забайкалья стал фигурантом уголовного дела.

Видео: Telegram/ SHOT