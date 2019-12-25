Высокопоставленный полицейский из Забайкалья стал фигурантом уголовного дела

Его подозревают в превышении должностных полномочий.

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального УМВД РФ и его подчиненного. Их подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СК России.

По информации ведомства, подозреваемые принуждали руководителя одного из структурных подразделений полиции совершить незаконные действия. В случае отказа от этого полицейские угрожали коллеге негативными последствиями.

В настоящее время полицейские задержаны на двое суток. В их служебных кабинетах проведены обыски. Мера пресечения будет избрана позднее. Обвинение подозреваемым пока не предъявлено.

Ранее депутата Законодательного собрания Приморья Артема Самсонова, которого подозревают в растлении несовершеннолетнего, увезли в карете скорой помощи из зала суда.

Фото: Следственный комитет РФ