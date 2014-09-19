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В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме
Сегодня, 9:33
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lesjasap

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

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Еще двое взрослых госпитализированы с ожогами.

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме. Об этом рассказали представители прокуратуры по ХМАО. В экстренном ведомстве уточнили, что еще два человека считаются пострадавшими. В окружном ГУ МЧС объяснили, что воспламенение зафиксировано на территории садового товарищества после полуночи. на ликвидацию огня у специалистов ушло около часа. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в СОТ "Виктория".

пресс-служба прокуратуры

Предположительно, погибшие дети находились под присмотром бабушки и дедушки. Взрослые госпитализированы в больницу с ожогами. В надзорных органах дадут оценку соблюдению противопожарного законодательства и работе органов профилактики по данной семье.

В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы.

Фото: Piter.tv

Теги: гу мчс, сот виктория, сургут, хмао
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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