Еще двое взрослых госпитализированы с ожогами.

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме. Об этом рассказали представители прокуратуры по ХМАО. В экстренном ведомстве уточнили, что еще два человека считаются пострадавшими. В окружном ГУ МЧС объяснили, что воспламенение зафиксировано на территории садового товарищества после полуночи. на ликвидацию огня у специалистов ушло около часа. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в СОТ "Виктория". пресс-служба прокуратуры

Предположительно, погибшие дети находились под присмотром бабушки и дедушки. Взрослые госпитализированы в больницу с ожогами. В надзорных органах дадут оценку соблюдению противопожарного законодательства и работе органов профилактики по данной семье.

В Красноярском крае за ночь сгорело 130 гектаров травы.

Фото: Piter.tv