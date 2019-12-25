В Судаке на Генуэзской крепости застрял альпинист

На помощь незадачливому альпинисту пришли спасатели.

В Судаке спасателям пришлось спускать с Генуэзской крепости незадачливого альпиниста.

МАЧС России по Республике Крым сообщает, что накануне днем, 21 июля, около 15 часов на диспетчерский пульт МЧС поступило сообщение, что на горе "Крепостная" в заповеднике "Генуэзская крепость" мужчина не может самостоятельно спуститься вниз.

На место прибыли спасатели: 4 пожарно-спасательный гарнизон горно-поисково-спасательной части специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым г. Судак, сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда Государственного казенного учреждения Республики Крым "Крым- Спас"".

Пострадавшего обнаружили на скальном участке со стороны моря г. "Крепостная". С помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили со скалы в безопасное место. Спасенный турист в медицинской помощи не нуждался.

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Фото: МЧС РФ по Республике Крым