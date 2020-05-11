Оказалось, что пушистая уже долгое время живет поблизости.

В воскресенье вечером, 10 мая, на берегу залива в Стрельне заметили лису, которая бегала поблизости и совершенно не боялась людей. Очевидцы рассказали о необычной встрече в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Животное некоторое время позировало перед камерой, а затем неспешно отправилось по своим делам. В комментариях отметили, что пушистая уже долгое время живет поблизости.

"Эта лиса местная, часто гуляет в этом районе. Мы ее в начале зимы видели ни раз" Отметили в комментариях

"У нас такая красотка шашлык вместе с шампуром утащила, умилились, догонять не стали. Это было еще в те далёкие времена, когда шашлык на природе не был партизанской операцией" Отметили в комментариях

Ранее мы писали, что зоологи рассказали, зачем выдры жонглируют камешками.

Видео: vk,com/spb_today



