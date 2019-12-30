В Стрельне заметили двух лисиц на прогулке

Животные бегали возле склада стройматериалов.

Днем 30 января жители Стрельны увидели необычных гостей – по улицам поселка разгуливали две лисицы. Фотографии очевидцев со снятыми издалека хищницами появились в соцсетях.

Животные бродили, судя по кадрам, у некой стройки или склада строительных материалов. Цель похода и их дальнейший маршрут петербуржцы отслеживать не стали.

Днем раньше уже на Парашютной улице петербуржцы заметили действительно редкую гостью – белоснежную ласку. Животное быстро убежало в неизвестном направлении. Откуда взялась маленькая хищница, осталось загадкой, однако одна из петербурженок предположила, что частые визиты диких животных в город связаны с застройкой Юнтоловского заказника.

Фото: Неизданное | ДТП и ЧП / "ВКонтакте"