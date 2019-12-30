Статус особо охраняемой природной территории позволит сохранить и восстановить крупный лесной массив.

Во вторник, 28 января, стало известно, что в Стрельне создадут Шунгеровский заказник. Об этом сообщает пресс-служба комитета по природопользованию.

Известно, что заказник появится на территории посёлка Стрельне в Петродворцовом районе. В настоящее время эксперты корректируют границы участка.

Специалитсы предполагают, что Шунгеровский заказник позволит не только воссоздать лесной массив, но и долину реки Кикенки.

Ранее мы сообщали о том, что в Сети искали хозяев для собак, охранявших объекты "Водоканала".

Фото:Шунгеровский лесопарк/ВК