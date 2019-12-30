В Сети искали хозяев для собак, охранявших объекты "Водоканала"

Животных грозят усыпить.

В Интернете разыскивают новых хозяев для собак, которые охраняли режимные объекты для "Водоканала". В связи с реорганизацией руководство компании-подрядчика решилось усыпить животных. Посты об этом стали распространяться в социальных сетях с 27 января через нескольких человек. Местные жители написали, что готовы передать в хорошие руки двух алабаев по восемь лет и кавказскую овчарку семи лет. Есть также сведения о еще 40 питомцах. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Петербуржцы отмечают, что срок передачи собак составляет 5-6 дней. Их нужно самовывезти с улицы Орджоникидзе. Если новый владелец не найдется, то животных усыпят.

Собачки отслужили людям, охраняли воду, и теперь их по-тихому отправят на небеса. Жесть, но факт. Этих и ещё сотню бедолаг... кавказцев, овчарок, алабаев. прокомментировал Сергей Лучко в соцсетях

По данным "Фонтанки.ру", речь идет о животных компании "РУД-С". Пока что собаки все еще охраняют объекты. Однако организация занимается оптимизацией расходов. Еще весной 2019 года компания получило уведомление от "Водоканала" в том, что переводит часть объектов под охрану только техники и людей. Первое сокращение патрулей с собаками планируется уже пятого февраля. Однако соглашение с подрядчиком истекает только в марте 2020 года. Содержание животных-охранников ежегодно обходится "Водоканалу" в более 200 млн рублей. Сейчас на объектах трудятся порядка 350 животных.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Водоканал" усовершенствует систему газоочистки.

Видео и фото: YouTube/Сергей Леонидович Лучко

