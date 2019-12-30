"Водоканал" усовершенствует систему газоочистки

"Водоканал" собирается модернизировать систему газоочистки проектируемого завода по обезвреживанию илового осадка. Он появится на Центральной станции аэрации ГУПа. Контроль за выполнением будет выполнять комитет по природопользованию Петербурга и его глава Денис Беляев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заявление самого чиновника. Беляев рассказал о своей ответственности перед комиссией по экологии ЗакСа.
Напомним, что реконструкция комплекса по обработке осадка является частью системы водоснабжения и водоотведения города до 2025 года. Объект создан еще в 1997 году и рассчитан на 12-летнюю эксплуатацию. Ориентировочная стоимость работ по обновлению достигнет 5-7 млрд рублей. Ответственные лица планируют привлекать средства из собственных источников. Из городского бюджета деньги направлены не будут.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге есть свой робот Валли. Он работает в "Водоканале".
Фото: Piter.tv
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