"Водоканал" усовершенствует систему газоочистки

Контролировать проект будет комитет по природопользованию.

"Водоканал" собирается модернизировать систему газоочистки проектируемого завода по обезвреживанию илового осадка. Он появится на Центральной станции аэрации ГУПа. Контроль за выполнением будет выполнять комитет по природопользованию Петербурга и его глава Денис Беляев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на заявление самого чиновника. Беляев рассказал о своей ответственности перед комиссией по экологии ЗакСа.

Напомним, что реконструкция комплекса по обработке осадка является частью системы водоснабжения и водоотведения города до 2025 года. Объект создан еще в 1997 году и рассчитан на 12-летнюю эксплуатацию. Ориентировочная стоимость работ по обновлению достигнет 5-7 млрд рублей. Ответственные лица планируют привлекать средства из собственных источников. Из городского бюджета деньги направлены не будут.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге есть свой робот Валли. Он работает в "Водоканале".

Фото: Piter.tv

