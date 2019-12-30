В Петербурге есть свой робот Валли. Он работает в "Водоканале"

Всего в пользовании "Водоканала" четыре робота, которые облегчают работу специалистам.

"Питерский Валли" – робот, который помогает устранять засоры. Он способен проникнуть в недоступные человеку места и снять их в режиме реального времени. Специалист "Водоканала" с пульта управляет роботом и видит изображение, которое транслирует "Валли" со своей камеры.

Основное преимущество робота – это возможность установить дополнительное освещение, чтобы видеть гораздо лучше. Это подъемник, чтобы центрировать камеру относительно трубопровода. И это система поворота камеры, направление ее на нужный нам дефект. Денис Иванов, начальник службы технической диагностики филиала "Водоотведение" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Однако сами жильцы могут облегчить работу специалистам куда больше технических устройств. Достаточно не бросать в унитаз тряпки, пакеты, влажные салфетки и другие нерастворимые бытовые вещи.

Люди просто не задумываются, выбрасывают это все в канализацию, в унитазы. Под землей проложены трубы, они засоряются этими салфетками в огромном количестве. Буквально на днях мы вытащили из колодца целый самосвал грязи вперемешку с этими влажными салфетками. Сергей Важный, начальник службы оперативного управления филиала "Водоотведение" ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В канализации находят и другие вещи: мобильные телефоны, игрушки и даже целые диваны. Всего в 2019 году из-за посторонних предметов образовалось 1127 засоров.

Фото и видео: Piter.TV