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В Стрельне неизвестный обворовал церковную лавку
Сегодня, 11:38
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himif

В Стрельне неизвестный обворовал церковную лавку

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Пропали иконы, крестики, складень.

Вчера, 12 ноября, церковная лавка в Стрельне не досчиталась части имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В полицию обратился 47-летний петербуржец, который и сообщил о том, что точку по продаже церковных предметов  на Санкт-Петербургском шоссе обворовали.

Пропали иконы, множество крестиков и цепочек, складень, печать монастыря. Предположительно, вор пролез через открытую форточку. Полиция ведет проверку произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, Смольный решил передать три участка на юге Петербурга под церкви.

Фото: Piter.TV

Теги: воровство, церковная лавка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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