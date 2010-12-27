В Стрельне неизвестный обворовал церковную лавку

Пропали иконы, крестики, складень.

Вчера, 12 ноября, церковная лавка в Стрельне не досчиталась части имущества, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. В полицию обратился 47-летний петербуржец, который и сообщил о том, что точку по продаже церковных предметов на Санкт-Петербургском шоссе обворовали.

Пропали иконы, множество крестиков и цепочек, складень, печать монастыря. Предположительно, вор пролез через открытую форточку. Полиция ведет проверку произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, Смольный решил передать три участка на юге Петербурга под церкви.

Фото: Piter.TV