Смольный передаст три участка на юге Петербурга под церкви

На юге Петербурга появятся три православных церкви. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по инвестициям города.
На проспекте Космонавтов построят приход храма во имя благоразумного разбойника Раха. В церковь одновременно смогут приходить 350-380 прихожан. В этом же здании будет воскресная школа.
Трехэтажный православный храм с колокольней Прихода храма Святого Великомученика Георгия Победоносца появится на Малой Балканской улице. В Петергофе построят храм святого мученика Иоанна Воина.
Ранее из церкви на Пискаревском вынесли 20 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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