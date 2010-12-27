Смольный передаст три участка на юге Петербурга под церкви

Церкви появятся в Петергофе, в Московском районе и в Купчино.

На юге Петербурга появятся три православных церкви. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по инвестициям города.

На проспекте Космонавтов построят приход храма во имя благоразумного разбойника Раха. В церковь одновременно смогут приходить 350-380 прихожан. В этом же здании будет воскресная школа.

Трехэтажный православный храм с колокольней Прихода храма Святого Великомученика Георгия Победоносца появится на Малой Балканской улице. В Петергофе построят храм святого мученика Иоанна Воина.

Ранее из церкви на Пискаревском вынесли 20 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV