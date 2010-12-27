Из церкви на Пискаревском вынесли 20 тысяч рублей

Преступление расследуют в полиции Красногвардейского района.

Накануне в полицию обратился 63-летний мужчина, который является старостой церкви на Пискаревском проспекте. Об этом Piter.TV рассказали в пресс-службе ГУ МВД по СПб и ЛО.

Служитель церкви рассказал, что утром он обнаружил, что в трапезной церкви оказалось выбито стекло. Позже он заметил, что была повреждена дверь его кабинета, откуда были похищены 19,5 тысяч рублей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело 158-й статье УК РФ (кража). Полиция занимается розыском преступника.

Ранее мы сообщали, как в церковь в Горелово пришел преступник: к иконам он подошел с ножом.

Фото: svet-istiny.ru