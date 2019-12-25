В Стрельне нашли осколочные гранаты времён ВОВ

А также несколько патронов.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области, 21 марта при строительстве жилого дома на Красносельском шоссе в Стрельне были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Работы были прекращены, а рабочие покинули стройплощадку.

На место приехала дежурная группа ОМОН и осмотрела найденные боеприпасы. Это были патроны и семь осколочных ручных гранат РГД-33. В их корпусе содержался разрывной заряд.

Сотрудники ОМОН приняли решение уничтожить боеприпасы на полигоне в Ленобласти.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге скоро подпишут постановление о кураторе поисковых отрядов.

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