В Стрельне и Новом Петергофе построят поликлиники

Объекты планируют сдать весной 2020 года.

Жители поселка Стрельна ждут новую поликлинику с 2012 года: из-за двух рассторжений контрактов и поправок в законе объект здравоохранения все никак не могли достроить.

Ожидается, что в первом полугодии 2020 года сделают основную часть работ. Так, поликлинику хотят ввести в эксплуатацию в апреле текущего года. Полноценно поликлиника начнет работать спустя 7-8 месяцев.

Сейчас врачи расположились на первых этажах жилого дома на Фронтовой улице в весьма стесненных условиях. В новом медучреждении будут дневной стационар, районный травматологический пункт, отделение гериатрии, а также лечебно-оздоровительный комплекс с залом ЛФК и бассейном.

Еще один объект здравоохранения появится на Парковой улице и представит собой офисы врачей общей практики для детей и взрослых.

Из-за большой территории и густонаселенных микрорайонов не хватало персонала и оказание медпомощи было затруднительно длительное время.

Ранее мы сообщали, что в НИИ считают, что коронавирус скоро завезут в Россию.

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