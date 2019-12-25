В Стрельне госпитализировали экскаваторщика после удара током

Ковш экскаватора зацепил электрический кабель.

В субботу, 7 марта, около 10 утра по словам свидетельницы, ее дом на Красносельском шоссе как будто тряхнуло, затем везде погас свет, а на улице были видны искры. Об этом сообщила "Фонтанка".

Оказалось, что при земляных работах экскаватор "Южных электрических сетей" повредил кабель под напряжением в 10 кВт. Током ударило двух рабочих, но травмы получил только электромонтер.

В пресс-службе "Ленэнерго" уточнили, что рабочий находился в сознании после удара, а сама авария не отразилась на электроснабжении домов.

Ранее мы сообщали, что реконструкция теплосетей на проспекте Елизарова пройдет до июня.

Фото: pixabay.com