Реконструкция теплосетей на проспекте Елизарова пройдет до июня

Завершить работы планировали в мае, но подрядчики отстают от графика, и сроки перенесли до июня.

Реконструкцию теплосетей от 1-й Невской котельной на улице Ольминского начали в 2018 году, сообщают "Невские новости".

Изначально срок сдачи планировался на октябрь 2019 года, однако работы приостанавливали на полгода, потому объект планировали сдать в мае. Из-за финансовых проблем работы ведутся низкими темпами на протяжении нескольких месяцев: подрядчики не укладываются в сроки, а у ООО "Пульсар" нет оборотных средств. Теплосети взяли под особый контроль и сдвинули сдачу до июня 2020 года.

Известно, за время реконструкции подрядчик переложил почти 680 метров из одного километра, запланированных к реконструкции. После сдачи теплосетей обещают обустроить пешеходные дорожки, газон и заасфальтировать необходимые участки.

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Фото: gov.ru