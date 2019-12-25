  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На один день доступ к архивным материалам Петербурга сделают бесплатным
Сегодня, 17:33
184
arteliseev

На один день доступ к архивным материалам Петербурга сделают бесплатным

0 0

Возможность посмотреть архивные документы предоставят 10 марта.

10 марта с 00:01 до 23:59 доступ ко всем архивным документам, размещенным на портале "Архивы Санкт-Петербурга", будет бесплатным. 

Пользователи смогут удалённо ознакомиться с оцифрованными документами. В остальное время такой доступ является платным.

Для того, чтобы увидеть документы, необходимо зарегистрироваться на портале "Архивы Санкт-Петербурга" до 23:59 8-ого марта.

Каждый зарегестрированный пользователь сможет получить доступ к метрическим книгам Петербурга и Петербургской губернии. В ней содержится информация о людях, живших в дореволюционном периоде.

Также можно будет увидеть книги записи актов гражданского состояния за 1918 — 1924 годы. 

В список доступных материалов войдут и учётные партийные документы, исповедные росписи, исторические фото Санкт-Петербурга — Петрограда — Ленинграда, документы киностудии "Ленфильм" и другие редкие данные.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге построят современное здание для двух архивов.

Фото: ВКонтакте

Теги: архив, библиотека, данные, документы, засекречено, история, питер, совершенносекретно
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии