В Петербурге построят современное здание для двух архивов

В городе находятся крупнейшие российские архивы.

В Петербурге появится современное здание для двух архивов. Туда переедут Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства города. Об этом сообщил Александр Беглов на селекторном совещании.

Губернатор отметил, что сейчас ведутся работы по проектированию здания. Он также напомнил, что в Петербурге находятся крупнейшие российские архивы, в том числе федеральные. В ведении Архивного комитета города находятся семь госархивов и три обслуживающих их учреждения. В них хранится более 11,7 млн единиц документов.

На портале "Архивы Санкт-Петербурга" внедрили сервис, с помощью которого можно отсмотреть отсканированные документы. В прошлом году также появилась услуга заказа через портал копий документов.

Ранее мы писали, что на улице Кораблестроителей появится новый детский сад.

Фото: пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга