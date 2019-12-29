Он будет рассчитан на 220 детишек

На улице Кораблестроителей появится новый детский сад. Закупку, в рамках которой предполагается достроить его, разместило Санкт-Петербургское ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Стоимость работ составит около 247 миллионов рублей, заявки на участие в конкурсе на реализацию проекта принимаются до 10 марта.

В этом детском саду, - его строительство профинансирует бюджет Северной столицы, - будет 220 мест. Рядом с трехэтажным зданием с бассейном, разместятся игровые и физкультурные площадки.

Реализовать проект предполагается в течение 12 месяцев.

Как ранее сообщало Piter.tv, участок Санкт-Петербургского шоссе от Буденного до Алексеевской будет отремонтирован.

Фото: Pixabay.com