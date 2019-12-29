Участок Санкт-Петербургского шоссе от Буденного до Алексеевской будет отремонтирован

Участок Санкт-Петербургского шоссе от проспекта Буденного до Алексеевской улицы будет отремонтирован. Также ремонт пройдет на улице пограничника Гарькавого.
В целом, стоимость всех этих работ превысит 470 миллионов рублей. Соответствующую закупку разместил комитет по государственному заказу Северной столицы. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 18 марта.
Финансирование ремонта осуществит городской бюджет.
Большая часть затрат придется на работы с Санкт-Петербургским шоссе – более 280 миллионов рублей (без учета НДС).
При этом на обоих объектах ремонт проезжей части предполагается провести на площади почти 211 тысяч квадратных метров, а тротуаров – на площади чуть менее 57 тысяч квадратных метров.
Как ранее сообщало Piter.tv, в Ленобласти 3 марта обещают снег, дождь и туман.
Фото: Pixabay.com
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