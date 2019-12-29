В Ленобласти 3 марта обещают снег, дождь и туман

Во вторник столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Во вторник, 3 марта, в Ленобласти ожидается туманное утро, гололедица и небольшой снег с дождем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В течение дня ветер будет слабым, до 3-8 м/с. Во вторник столбик термометра поднимется до +5 градусов, ночью температура будет колебаться от +1 до -4 градусов. Не исключено, что 3 марта даже выйдет солнце.

Отмечается, что дороги в регионе покроются льдом. В связи с этим спасатели МЧС рекомендуют горожанам надевать нескользящую обувь и быть внимательными за рулем.

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