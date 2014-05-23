В Стрельне горящую баню тушили 15 пожарных

Пламя ликвидировали через 43 минуты. О пострадавших сведения не поступали.

Утром в воскресенье, 22 августа, в Петродворцовом районе произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 7:05 в дежурную часть службы спасения поступил запрос о ликвидации возгорания. В доме № 48 по улице Нижняя Колония горела одноэтажная баня площадью 8 квадратных метров. 15 пожарных потушили пламя спустя 43 минуты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина воспламенения. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что собственник "Невской мануфактуры" судиться с КГИОП из-за сроков реставрации здания.

Фото: Piter.tv