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В Стрельне горящую баню тушили 15 пожарных
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В Стрельне горящую баню тушили 15 пожарных

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Пламя ликвидировали через 43 минуты. О пострадавших сведения не поступали.

Утром в воскресенье, 22 августа, в Петродворцовом районе произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

В 7:05 в дежурную часть службы спасения поступил запрос о ликвидации возгорания. В доме № 48 по улице Нижняя Колония горела одноэтажная баня площадью 8 квадратных метров. 15 пожарных потушили пламя спустя 43 минуты. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Выясняется причина воспламенения. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что собственник "Невской мануфактуры" судиться с КГИОП из-за сроков реставрации здания. 

Фото: Piter.tv

Теги: нижняя колония, петродворцовый район, пожар в бане, пожар в стрельне
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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